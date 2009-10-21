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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۱

نشان طلایی و نقره ای خورشید خیّران به نکوکاران مدرسه اهداء می شود

آئین نکوداشت خیرین مدرسه ساز با اهدای نشانهای طلایی و نقره ای خورشید خیّران همزمان با روز دانش آموز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد مهدی حسینی دبیر آئین نکوداشت خیران مدرسه ساز با اعلام این خبر افزود: نخستین سال برگزاری این آیین به یادمان محروم غلامرضا مردانی آذری اختصاص یافته که عصر روز چهاردهم آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر مرحوم مردانی آذری از 10 خیر نیک اندیش مدرسه ساز در دو سطح ملی و منطقه ای تجلیل خواهد شد و در این مراسم نشان طلایی خورشید خیران به پاس یک عمر مدرسه سازی به مرحوم غلامرضا مردانی آذری و نشان نقره ای خورشید خیران نیز به ده نفر از خیران ملی و منطقه ای تقدیم خواهد شد که اسامی آنان به زودی معرفی می شود.

کد مطلب 968508

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