نشان طلایی و نقره ای خورشید خیّران به نکوکاران مدرسه اهداء می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد مهدی حسینی دبیر آئین نکوداشت خیران مدرسه ساز با اعلام این خبر افزود: نخستین سال برگزاری این آیین به یادمان محروم غلامرضا مردانی آذری اختصاص یافته که عصر روز چهاردهم آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر مرحوم مردانی آذری از 10 خیر نیک اندیش مدرسه ساز در دو سطح ملی و منطقه ای تجلیل خواهد شد و در این مراسم نشان طلایی خورشید خیران به پاس یک عمر مدرسه سازی به مرحوم غلامرضا مردانی آذری و نشان نقره ای خورشید خیران نیز به ده نفر از خیران ملی و منطقه ای تقدیم خواهد شد که اسامی آنان به زودی معرفی می شود.