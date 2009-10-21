رحیمی واگذاری 6 درصدی سهام مخابرات به تامین اجتماعی را ابلاغ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور آمده است: این مصوبه در پی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور برای واگذاری سهام به منظور افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی موضوع جزء 6 ردیف ( 101000) جدول شماره 8 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است.

براساس این ابلاغیه، شش درصد سهام شرکت مخابرات ایران به سازمان تامین اجتماعی واگذار می شود.

در این ابلاغیه آمده است: قیمت سهام شرکت مخابرات ایران معادل قیمت نهایی فروش سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران که توسط سازمان خصوصی سازی در شهریور ماه 1388 در بورس عرضه می گردد، معادل ده میلیارد ریال تعیین می شود.

سازمان تامین اجتماعی وکالت فروش شش درصد سهام یاد شده را به سازمان خصوصی سازی می دهد تا سازمان خصوصی سازی همراه با سهام قابل عرضه خود نسبت به فروش آن از طریق بورس اقدام نماید و مبالغ ناشی از فروش سهم شش درصدی سازمان تامین اجتماعی در شرکت مخابرات ایران را به صورت نقد از محل وصول قسمت نقدی معامله عمده بورس در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

البته کلیه هزینه های واگذاری سهام موضوع این تصمیم نامه از محل فروش سهم سازمان تامین اجتماعی در شرکت مخابرات ایران به سازمان خصوصی سازی پرداخت می شود.

اخیرا 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات به عنوان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران به ارزش حدود 7800 میلیارد تومان به کنسرسیوم اعتماد مبین واگذار شده است.