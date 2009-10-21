کشف مکانیزم مغزی علاقه به تماشای مسابقات سرگرم کننده تلویزیونی

به گزارش خبرگزاری مهر، از زمان اختراع تلویزیون و راه اندازیهای ایستگاههای فرستنده و شبکه های تلویزیونی، برنامه های مربوط به مسابقات سرگرم کننده در تمام دنیا بسیار مورد توجه تماشاچیان تلویزیون قرار داشته است. در این مسابقات گروههایی از شرکت کنندگان در مراحل مختلف شرکت می کنند و در پایان هر مرحله گروهی حذف می شود و سرانجام یک گروه و یا یک فرد به مرحله نهایی می رسد. مرحله نهایی این مسابقات اغلب با جایزه نقدی با ارزشی همراه است.

تماشاچیان این مسابقات در کنار شرکت کنندگان از بردها و باختها به هیجان می آیند و از تماشای این برنامه ها لذت می برند.

اکنون محققان دانشگاه سن رافائله میلان علت نورولوژیکی و مکانیزم مغزی این علاقه به این برنامه ها را کشف کردند.

این محققان در تحقیقات خود با استفاده از روزنانس مغناطیسی مغز گروهی از داوطلبان را کنترل کردند. این گروه از 24 نفر (12 مرد و 12 زن) تشکیل شده بود. از این افراد خواسته شد تا در یک بازی به سبک مسابقات تلویزیونی شرکت کنند. در این بازی دو نفر شرکت می کردند و شخص سوم در جایگاه تماشاچی قرار می گرفت.

براساس گزارش Plos One، در این آزمایش مشخص شد زمانی که یکی از دو بازیکن موقعیت برد را از دست می دهد نه تنها در فرد بازنده بلکه در فرد سوم (تماشاچی) نیز مدارات مغزی فعال می شوند که برپایه تجربه ابراز تاسف قرار دارند. این مناطق، کورتکس جلوپیشانی بطنی میانی، حلقه کمربندی پیشین و هیپوکامپ هستند.

در حقیقت زمانی که یکی از دو بازیکن در این مسابقات بازنده می شود احساس تاسف می کند و تماشاگر نیز همان حس تاسف را تجربه می کند و به همین علت این مسابقات اینگونه مورد استقبال قرار می گیرند.