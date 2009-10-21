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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

نشست "هیئت شرعی مؤسسات مالی اسلامی" برگزار می‌شود

نشست "هیئت شرعی مؤسسات مالی اسلامی" برگزار می‌شود

بیست و پنجمین نشست "هیئت شرعی مجلس خدمات مالی اسلامی"با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از امروز 29 مهر به مدت سه روز در بحرین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست به منظور بهره مندی از احکام شرعی در بخش معملات و قانونمند کردن آن در بانکهای اسلامی از سوی هیئت محاسبه و صندوق بین المللی پول بحرین امروز 29 آبان در بحرین آغاز به کار کرد.

هیئت فوق حجم اصلی مطالبات و بررسیهای خود را در باره هیئتهایی که وظیفه نظارت و مراقبت بر شرعی بودن روند فعالیتهای بانکهای اسلامی را بر عهده دارند، سامان داده است .

مرکز هیئت محاسبه، کشور بحرین است و هدف اصلی این نشست تنظیم نحوه اجرای عقود شرعی در بانکهای اسلامی و اطمینان از تعهد آنها به انجام فتاوای هیئتها عنوان شده است .

کد مطلب 968518

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