به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست به منظور بهره مندی از احکام شرعی در بخش معملات و قانونمند کردن آن در بانکهای اسلامی از سوی هیئت محاسبه و صندوق بین المللی پول بحرین امروز 29 آبان در بحرین آغاز به کار کرد.

هیئت فوق حجم اصلی مطالبات و بررسیهای خود را در باره هیئتهایی که وظیفه نظارت و مراقبت بر شرعی بودن روند فعالیتهای بانکهای اسلامی را بر عهده دارند، سامان داده است .

مرکز هیئت محاسبه، کشور بحرین است و هدف اصلی این نشست تنظیم نحوه اجرای عقود شرعی در بانکهای اسلامی و اطمینان از تعهد آنها به انجام فتاوای هیئتها عنوان شده است .