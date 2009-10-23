شکوهی به خبرنگار مهر گفت: گروه تولید همچنان در شمال به سر می‌برند و یک هفته دیگر تصویربرداری این مجموعه به پایان می‌رسد. تدوین وموسیقی فیلم همزمان ادامه دارد و قرار است از اول آذرماه از شبکه تهران پخش شود.

آهو خردمند، رضا رویگری، بهروز بقایی، علی عمرانی، بابک حمیدیان، عسل بدیعی، پرستو گلستانی، فریبا متخصص، شراره دولت آبادی، گیتی ساعتچی، نیلوفر شهیدی، فریدون مهرابی، حدیثه تهرانی و... در "به کجا چنین شتابان" بازی می‌کنند.

داستان این مجموعه درباره جوانی است که قصد دارد یک شبه ره 100 ساله برود. طالبی فیلمنامه "به کجا چنین شتابان" را همراه لیلی کریمان نوشته و عوامل پروژه عبارتند از شهریار اسدی مدیر تصویربرداری، علی کاظمی مدیر تولید، محمد محمدعلی آهنگساز، حسین زند باف تدوینگر,مسعود ولدبیگی طراح گریم و علی نیکرفتار عکاس.