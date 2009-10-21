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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۱

چهارمین جشنواره عکس خبری آبان‌ماه برگزار می‌شود

چهارمین جشنواره عکس خبری "دوربین. نت" آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره از 16 الی 26 آبان‌ماه در فرهنگسرای رسالت و گالری عکس برگزار خواهد شد و در بخش‌های انتخاب بهترین عکاس خبری سال ایران، ورک شاپ‌های عکاسی با موضوعات تخصصی، انتخاب بهترین عکاس سال دوربین. نت، انتخاب برترین عکس‌ها و گزارش‌های تصویری و بهترین عکس با موضوع انتخابات برگزار می‌شود.

تجلیل از فعال‌ترین و کم کارترین عکاس‌ها، کلاس‌های آموزشی عکاسی، پخش فیلم‌های تخصصی عکس و عکاسی، پخش عکس‌های برترعکاسان خبری ایران، تجلیل و تشکر از عکاسان خبری ایران، یادمان عکاسان خبری، بخش‌های جنبی عکس سفر، انتخابات، رسانه، عکاس‌های فتوبلاگ و استعداد جوان ( زیر 20 سال) از دیگر بخشهای متنوع این جشنواره است.

در بخش دیگری از این جشنواره جشن عکاسان ایران را در 26 آبان ماه برگزارمی‌شود و طی آن ازعکاسان برتر ایران تجلیل می‌شوند. پخش فیلم‌های تخصصی عکس و برگزاری کلاس‌های آموزش نرم‌افزار عکس به صورت رایگان یکی دیگر از برنامه‌های هر روز این جشنواره است. 

کد مطلب 968522

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