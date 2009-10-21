به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره از 16 الی 26 آبان‌ماه در فرهنگسرای رسالت و گالری عکس برگزار خواهد شد و در بخش‌های انتخاب بهترین عکاس خبری سال ایران، ورک شاپ‌های عکاسی با موضوعات تخصصی، انتخاب بهترین عکاس سال دوربین. نت، انتخاب برترین عکس‌ها و گزارش‌های تصویری و بهترین عکس با موضوع انتخابات برگزار می‌شود.

تجلیل از فعال‌ترین و کم کارترین عکاس‌ها، کلاس‌های آموزشی عکاسی، پخش فیلم‌های تخصصی عکس و عکاسی، پخش عکس‌های برترعکاسان خبری ایران، تجلیل و تشکر از عکاسان خبری ایران، یادمان عکاسان خبری، بخش‌های جنبی عکس سفر، انتخابات، رسانه، عکاس‌های فتوبلاگ و استعداد جوان ( زیر 20 سال) از دیگر بخشهای متنوع این جشنواره است.

در بخش دیگری از این جشنواره جشن عکاسان ایران را در 26 آبان ماه برگزارمی‌شود و طی آن ازعکاسان برتر ایران تجلیل می‌شوند. پخش فیلم‌های تخصصی عکس و برگزاری کلاس‌های آموزش نرم‌افزار عکس به صورت رایگان یکی دیگر از برنامه‌های هر روز این جشنواره است.