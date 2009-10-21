ادعای اسرائیل درباره صلح دروغ است / روند صلحی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، ریچارد گلدستون تصریح کرد: ادعاهای اسرائیل مبنی بر اینکه گزارش گلدستون به ضرر روند صلح میان اسرائیل و فلسطین است بی اساس است.

وی با بیان این مطلب افزود: اصلا روند صلحی وجود ندارد و "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه اسرائیل اساسا به برقراری صلح تمایلی ندارد.

گلدستون در ادامه این پرسش را مطرح کرد که اسرائیلی ها از چه صلحی سخن می گویند؟ هیچ چیزی در این رابطه وجود ندارد و لیبرمن خواهان صلح نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر اسرائیل با تحقیق درباره جنایات خود در جنگ غزه موافقت کند توجه و اهتمام به گزارش گلدستون پایان خواهد یافت.

گزارش 547 صفحه ای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد که با استفاده از 20 هزار صفحه سند و عکس مختلف و گفتگوی رو در رو با بیش از 200 نفر تهیه شده بود، رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایات جنگی مختلف در جنگ غزه متهم کرده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در نشستی علنی با اکثریت قاطع 25 رای موافق در برابر 6 رای مخالف و 11 رای ممتنع گزارش گلدستون را تایید کرد.