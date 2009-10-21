برگزاری دور دوم انتخابات افغانستان تنها یک "سناریو" است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عبدالله عبدالله" امروز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت: پس از اعلام شکایتهای بسیار مبنی بر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزاری دور دوم انتخابات تنها یک سناریوی جدید است.

بر اساس این گزارش کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد: دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور در روز هفتم نوامبر (16 آبان) برگزار خواهد شد.

"حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان روز سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مقامهای بین المللی در کابل با پذیرش تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان مبنی بر برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد این تصمیم را محترم شمرده و به آن گردن می نهد. این در حالی است که پس از ابطال آرای 210 حوزه انتخاباتی از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان میزان آرای کرزای به زیر 50 درصد سقوط کرد.