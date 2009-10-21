مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اشتباهات تیمم را در دو بازی گذشته توجیه نمیکنم اما اینکه تیمی در آغاز مسابقات کاملا ایدهآل باشد و بدون کوچکترین اشتباه و مشکلی دیدارهای خود را برگزار کند کمی دور از ذهن و واقعیت است. مگر اینکه تیمی با شرایط کاملا استثنایی بتواند در چنین موقعیتی قرار گیرد که این شامل حال مهرام نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: من در تیم مهرام بازیکنان بزرگی دارم که به داشتن تک تک آنها افتخار میکنم. با این وجود هرگز فکر نمیکنم که تیم من استثنایی است و باید حضور منحصر به فردی در همین آغاز مسابقات داشته باشد. ما هم مانند دیگر تیمها کمبودها و مشکلاتی داریم که باید به آنها رسیدگی شود تا بعدها دردسرساز نشوند. در این زمینه هم عجله بی خود و بی جهت نداریم. چون باید آرام و طبق روال لیگ پیش رویم تا بتوانیم تثبیت شویم.
سرمربی تیم بسکتبال مهرام با اشاره به دیدار روز پنجشنبه این تیم مقابل هیئت بسکتبال شهرکرد گفت: اینکه این تیم در چه جایگاهی قرار دارد و از چه ترکیبی بهره میبرد، ملاکی برای پیشبینی بازی نیست. اصلا ورزش جای پیشبینی نیست حتی اگر تفاوت تیمهای دو طرف میدان خیلی زیاد باشد. من هم تیمم را برای هیچ دیداری از پیش برنده نمیدانم، چون همه تیمها حتی هیئت بسکتبال شهرکرد برای من قابل احترام هستند. فقط به بازیکنانم تاکید میکنم که برای رسیدن به پیروزی باید تلاش داشته باشند.
هاشمی به اشتباهات بازیکنان مهرام در دیدارهای گذشته اشاره کرد و یادآور شد: اشتباهات مهرام خیلی زیاد بود اما بازیکنان تقصیری از این بابت نداشتند. بازیکنان با قلب و روح خود بازی میکنند. فقط باید خوب توجیه شوند تا خوب کارکنند. پس ایراد از من مربی بوده که نتوانستهام بازیکنان مهرام را نسبت به اهمیت و حساسیت دیدارهای آغاز فصل توجیه کنم. باید به این موضوع بیشتر توجه داشته باشم.
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