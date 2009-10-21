مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اشتباهات تیمم را در دو بازی گذشته توجیه نمی‏کنم اما اینکه تیمی در آغاز مسابقات کاملا ایده‎آل باشد و بدون کوچکترین اشتباه و مشکلی دیدارهای خود را برگزار کند کمی دور از ذهن و واقعیت است. مگر اینکه تیمی با شرایط کاملا استثنایی بتواند در چنین موقعیتی قرار گیرد که این شامل حال مهرام نمی‎شود.

وی خاطرنشان کرد: من در تیم مهرام بازیکنان بزرگی دارم که به داشتن تک تک آنها افتخار می‎کنم. با این وجود هرگز فکر نمی‎کنم که تیم من استثنایی است و باید حضور منحصر به فردی در همین آغاز مسابقات داشته باشد. ما هم مانند دیگر تیم‎ها کمبودها و مشکلاتی داریم که باید به آنها رسیدگی شود تا بعدها دردسرساز نشوند. در این زمینه هم عجله بی خود و بی جهت نداریم. چون باید آرام و طبق روال لیگ پیش رویم تا بتوانیم تثبیت شویم.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام با اشاره به دیدار روز پنجشنبه این تیم مقابل هیئت بسکتبال شهرکرد گفت: اینکه این تیم در چه جایگاهی قرار دارد و از چه ترکیبی بهره می‌برد، ملاکی برای پیش‎بینی بازی نیست. اصلا ورزش جای پیش‏بینی نیست حتی اگر تفاوت تیم‏های دو طرف میدان خیلی زیاد باشد. من هم تیمم را برای هیچ دیداری از پیش برنده نمی‎دانم، چون همه تیم‎ها حتی هیئت بسکتبال شهرکرد برای من قابل احترام هستند. فقط به بازیکنانم تاکید می‎کنم که برای رسیدن به پیروزی باید تلاش داشته باشند.

هاشمی به اشتباهات بازیکنان مهرام در دیدارهای گذشته اشاره کرد و یادآور شد: اشتباهات مهرام خیلی زیاد بود اما بازیکنان تقصیری از این بابت نداشتند. بازیکنان با قلب و روح خود بازی می‎کنند. فقط باید خوب توجیه شوند تا خوب کارکنند. پس ایراد از من مربی بوده که نتوانسته‎ام بازیکنان مهرام را نسبت به اهمیت و حساسیت دیدارهای آغاز فصل توجیه کنم. باید به این موضوع بیشتر توجه داشته باشم.