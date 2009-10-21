تاخیر خاتم الانبیا در بازسازی سکوهای نفتی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، محمود زیرکچیان زاده درباره تاخیر پروژه EPC کنترل سکوهای اقماری و خطوط لوله زیردریایی (SCADA)، که از بهمن ماه سال 1385 آغاز شده بود و بنابر پیش بینی انجام شده باید تا بهمن سال گذشته به مرحله اجرا در می آمد، اظهار کرد: تا پایان شهریور ماه امسال، تجهیز کارگاه در کلیه مناطق انجام شده و عملیات اجرایی در منطقه خارگ (خشکی و دریا) نیز آغاز شده است.

وی افزود: تاکنون بیشتر تجهیزات مورد نیاز این طرح به ایران حمل شده و در حال برنامه ریزی و هماهنگی برای آغاز عملیات اجرایی در منطقه بهرگان و سیری هستیم.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران در خصوص پروژه بهینه سازی سکوهای جزیره سیری نیز توضیح داد: مدت زمان این پروژه دو ساله تعریف شده بود و بر اساس برنامه زمان بندی قرار بود این طرح تا پایان سال گذشته توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به تاخیرهای صورت گرفته توسط قرارگاه خاتم الانبیا برای تکمیل این طرح نفتی ایران در خلیج فارس، بیان کرد: این پروژه تا پایان شهریور ماه حدود 33 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در حال حاضر نیز تیم مهندسی داخلی پیمانکار در حال انجام پروژه هستند. وی بیان کرد: هم اکنون در بخش خرید نیز اقدامات لازم برای خرید بیشتر تجهیزات در حال انجام است.

به گفته زیرکچیان زاده در بخش اجرا این پروژه نیز عملیات تکمیل نصب اسکلت فلزی و سند بلاست و رنگ اسکلت فلزی در سکوی نصر – 2 و همچنین عملیات اجرایی بر روی سکوی نصر – 5 در حال اتمام است.

این مقام مسئول تاکید کرد: تیم اجرایی در حال برنامه ریزی برای آغاز عملیات اجرایی بر روی سکوی نصر – 6 در خلیج فارس است.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران در پایان خاطر نشان کرد: از میان 11 پروژه زیست محیطی تعریف شده در شرکت نفت فلات قاره ایران، 6 پروژه تا پایان سالجاری تحویل نهایی خواهد شد.