مسلمانان هندوستان به افزایش هزینه سفر حج اعتراض کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، جماعت علمای هندی به عنوان هیئت برجسته از روحانیون مسلمان هندوستان با ابراز تأسف از تصمیم دولت مبنی بر افزایش نرخ بلیطهای هواپیما اعلام کردند: گذاشتن این باراضافی بر دوش زائران در آستانه فصل حج اقدامی ناشایست بوده است.

مولانا محمود مدنی رئیس جماعت علمای هندوستان طی بیانه ای گفت: زمانی که اعلام شد نخستن گروه از زائران خانه خدا در شرف پرواز به عربستان هستند ناگهان نرخ بلیط هواپیما افزایش یافت و زمان افزایش بلیط هواپیما به هیچ وجه مناسب نبود.

وی اظهار داشت که دولت باید زمان مناسبی را در نظر می گرفت تا زائران خود را برای افزایش قیمتها آماده کنند. پرداخت این قیمت برای افرادی با درآمدهای متوسط دشوار است.

مولانا مرغوب رحمان رئیس سازمان دارالعلوم که متشکل از روحانیون مسلمان هندی است نیز افزایش قیمتها را غیرعادلانه توصیف کرد و گفت: افزایش در آخرین دقایق، نگرانیهای مالی زائران را افزایش داده است.

