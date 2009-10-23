"چشمه آهوان" روی میز تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم تلویزیونی به تهیه‌کنندگی محسن دانشور در کوهستان‌های اطراف بیرجند به نیمه رسیده و به گفته تهیه‌کننده مهدی مهرنیا همزمان با ضبط مشغول تدوین است، ولی هنوز آهنگساز مشخص نشده است.

مضمون این فیلم 90 دقیقه‌ای که به سفارش مرکز خراسان جنوبی تهیه می‌شود، محیط‌ بانی، شکار بی‌رویه آهو و قاچاق اشیای عتقیقه است. در فیلم "چشمه آهوان" شهاب عسگری، غزاله نظر، عباس ترکی، نرگس نیک‌سیرت، علیرضا باقربیگی، علیرضا مسافر، غلامرضا لر و محمد شاهین‌فر بازی می‌کنند.

عوامل این پروژه عبارتند از حسن زارعی مدیر تصویربرداری، هادی معنوی صدابردار، علیرضا باقربیگی طراح گریم، مهدی مجلل مدیر تولید، امیرحسین غلامی طراح صحنه و لباس، مهدی مطلبی برنامه‌ریز و پوریا پوررحیم دستیار اول کارگردان.