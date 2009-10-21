فیلمسازان یونانی پنجاهمین جشنواره تسالونیکی را تحریم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این تصمیم در اعتراض به سیاست‌های وزارت فرهنگ یونان در صنعت سینما اتخاذ شده است. افراد این گروه که نام "فیلمسازان یونان" را بر خود نهاده‌اند و نام بزرگانی چون تئو آنگلوپولوس و یورگوس لانتیموس در میان آنها به چشم می‌خورد می‌خواهند وزارت فرهنگ را وادار کنند لایحه‌ای که از سال 2007 مسکوت مانده تقدیم پارلمان کند.

بر اساس این لایحه نظام تامین بودجه دولتی برای تهیه فیلم‌ها، اخذ مالیات از محصولات سینمایی، نحوه داوری و انتخاب برگزیدگان جوایز سالیانه سینمای یونان و دستمزد عوامل فیلم‌ها با تحولی اساسی مواجه خواهد شد. قرار بود این لایحه اوایل سال جاری میلادی پس از یکسال به پارلمان یونان برود، اما با وقوع ناآرامی‌ها و تغییر دولت باز هم مسکوت ماند.

تانوس آناستوپولوس از اعضای گروه تحریم‌کننده و برنده جایزه بهترین فیلم و فیلمنامه یونان در سال 2007 می‌گوید: ما قصد ضربه زدن به جشنواره تسالونیکی را نداریم. ما به این جشنواره و تاثیر آن بر صنعت سینمای یونان احترام می‌گذاریم و از تحریم آن خرسند نیستیم. اما این تصمیم باید گرفته می‌شد تا پس از مدت‌ها انتظار به خواسته‌های منطقی و بحقمان دست یابیم.

سرپرست وزارت فرهنگ یونان نیز این لایحه را دارای اهمیت فوری ندانسته است. فیلمسازان یونانی با تحریم جشنواره تسالونیکی و مراسم جوایز سالیانه فیلم یونان عملا این دو رویداد مهم و فرهنگی یونان را از سکه انداختند.