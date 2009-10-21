اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، هیئت اسکواش استان یزد در میان هیئتهای اسکواش کشور مقام نخست را کسب کرد.

این حکم طی نامه‌ ای از سوی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران به هیئت اسکواش استان یزد اعلام شده است و در آن هئیت اسکواش استان یزد در بین هیئت‌های اسکواش سراسر کشور در سال 87 با امتیاز خیلی خوب و کسب 809 امتیاز مقام نخست را کسب کرده است.

پس از استان یزد، استانهای گلستان و مازندران در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کسب مدالهای رنگارنگ توسط تیم بوکس استان یزد در مسابقات منطقه پنج کشور

تیم 9 نفره بوکس استان یزد که به منظور شرکت در مسابقات منطقه پنج کشور در تاریخ 22 مهرماه جاری به شهرستان زاهدان اعزام شده بود، بعد از سه روز پیکار نفس ‌گیر، توانست با مدالهای رنگارنگ به استان بازگردد.

در این مسابقات در وزن 48 کیلوگرم علی علمدار مقام سوم، در وزن 51 کیلوگرم جواد کاکانی مقام اول، در وزن 54 کیلوگرم جعفر فرهادی مقام دوم، در وزن 57 کیلوگرم مرتضی غربادی مقام دوم، در وزن 60 کیلوگرم جواد یلانی مقام دوم و در وزن 64 کیلوگرم محسن منگلی مقام سوم را از آن خود کردند.

همچنین در وزن 61 کیلوگرم مجتبی اشرف ‌پور مقام سوم، در وزن 75 کیلوگرم اکبر رضایی مقام سوم و در وزن 91 کیلوگرم سعید دهقان مقام سوم این دوره از رقابتها را از آن خود کردند.

در این مسابقات آقایان منگلی و پورحسینی به عنوان مربی و بهجتی، رئیس هیئت بوکس استان یزد به عنوان سرپرست تیم استان یزد را همراهی کردند.

آغاز مسابقات هندبال مقدماتی المپیاد ایرانیان از اول آبان ‌ماه

مسابقات هندبال مقدماتی سومین دوره المپیاد ایرانیان در بخش آقایان از تاریخ اول تا هشتم آبان‌ماه سال جاری در یزد برگزار می‌شود.

این رقابتها در تاریخهای یاد شده صبح و بعدازظهر در سالن شش هزار نفره سردار شهید حاج مهدی یزد برگزار خواهد شد.

کلاس مربیگری درجه 3 تیراندازی با کمان در یزد برگزار شد

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 تیراندازی با کمان از تاریخ 26 مهرماه جاری به مدت شش روز در یزد در حال برگزاری است.

این دوره آموزشی در دبیرستان امیرکبیر یزد از ساعت 15 تا 19 هر روز در روزهای یاد شده برگزار می ‌شود.

در این دوره که با حضور 30 ورزشکار این رشته برگزار می‌ شود، اسماعیل ملامحمدی و فاطمه متقی کاشانی، مدرسان این کلاس هستند.