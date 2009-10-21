توضیحات حجت الاسلام رهبر در مورد نامه 100 نماینده به دادستانی

محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت : 100 تن از نمایندگان دو ماه پیش نامه ای را در محکومیت عوامل اصلی حوادث پس از انتخابات امضا کردند اما با خود گفتند اگر شرایط آرام شود این نامه را ارائه نخواهند کرد ولی به واسطه بهبود نیافتن اوضاع و دیدن برخی تحرکات این نامه را به دادستانی تحویل دادیم.

وی با بیان اینکه به هیچ عنوان بحث شکایت و یا محاکمه عوامل اصلی پس از انتخابات مطرح نیست، افزود: اگر این کار صورت بگیرد و نام این افراد در بوق کرنا شود، قطعا بزرگتر می شوند، ما نمی خواهیم چنین شرایطی پیش بیاید، بلکه خواهان آگاهی این افراد و مردم نسبت به این مسائل هستیم.

رهبر تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب شاهد تحرکات مشابهی بوده ایم یک روز کوموله ها اینچنین بوده اند و یک روز فدائیان چنین رفتاری از خود بروز داده اند ، امروز هم برخی به اسم دیگری.

وی در پایان در انتقاد از برخی شعار نویسی ها و اقدامات هواداران برخی چهره های سیاسی در برخی مراسمات، گفت: حضور چند هزار نفری این افراد در برابر جمعیت 70 میلیونی جمهوری اسلامی ایران اندک است و آنها باید نسبت به رفتار خود آگاه باشند.