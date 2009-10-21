پژوهشکده آب و انرژی خوزستان راه اندازی شد

حمیدرضا غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: پژوهشکده آب و انرژی به پیشنهاد دانشگاه در ستاد خشکسالی استان خوزستان مطرح و تصویب شد و مجوز تاسیس آن توسط شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه پژوهشکده طبق مصوبه ستاد خشکسالی استان با حمایت دستگاه های آب و برق، آب و فاضلاب خوزستان و اهواز، شرکت برق منطقه ای، مناطق نفتخیز جنوب فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: در مرحله نخست از سوی سازمان آب و برق خوزستان 20 میلیارد ریال اعتبار برای راه اندازی این پژوهشکده اختصاص یافت.

غفوری انجام تحقیقات و مطالعات آب و انرژی در جهت اهداف مختلف اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و نوین را امری اجتناب ناپذیر دانست و گفت: استان خوزستان با داشتن پتانسیل بالای تولید انرژی و منابع آب در کنار کمبودها و نیازهای آبی وانرژی بالا به عنوان یک منطقه شاخص در سطح کشور مطرح است و می تواند نقش موثری در تحقیقات، پژوهش و فناوری در زمینه آب و انرژی بر عهده گیرد.

وی اهداف تاسیس این پژوهشکده را برعهده گرفتن نقش موثر در ارتقای سطح دانش، پژوهش، تکنولوژی و تولید علم در زمینه آب و انرژی به ویژه در مباحث فناوری نوین در کشور، ارائه خدمات پژوهشی و تحقیقاتی به سازمان ها، کمک به مدیریت بحران آب و انرژی در استان و کشف استعدادهای جوان و پویا، بومی سازی تکنولوژی و حمایت از دانشگاه های موجود منطقه، حضور پژوهشگران در صنعت آب و انرژی و تقویت سطح دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان سازمان عنوان کرد.

وی تصویب اساسنامه، طراحی و راه اندازی سایت الکترونیکی، تعیین زمین محل استقرار دائمی، انتخاب مشاور به منظور مطالعه و طراحی ساختمانها و کارگاه های مورد نیاز، ارسال طرح های تحقیقاتی به شرکت برق منطقه ای، ارسال ده ها درخواست ثبت پروژه برای دستگاه های اجرایی را از عمده اقدامات انجام شده این پژوهشکده عنوان کرد.

معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه از انعقاد یک تفاهمنامه همکاری میان پژوهشکده آب و انرژی و شرکت آب و فاضلاب خوزستان با موضوع بررسی دستگاه های آب شیرین کن صنعتی خبر داد و گفت: این مطالعه از دو جنبه برای بررسی و رفع مشکلات فعلی دستگاه های آب شیرین کن و نیز کاربرد توسعه روش های جدید برای این دستگاه ها با استفاده از روش های فناوری نانو حایز اهمیت است.

غفوری افزود: به زودی بازدیدی از محل دستگاه های آب شیرین کن که هم اینک در برخی شهرها زیر نظر شرکت آب و فاضلاب فعال است، به عمل می آید تا پس از اعلام نیاز به آنها، طرح تنظیم و در نهایت به عقد قرارداد مطالعاتی منجر شود.