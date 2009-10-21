اکران "حیران" به تعویق افتاد

محسن صادقی یکی از عوامل پخش دفتر هدایت فیلم، به خبرنگار مهر گفت: فقط سالن اریکه ایرانیان حاضر است "حیران" را در یک سالن سینمایی اکران کند. سینما فرهنگ که یک سینمای دولتی است فیلم ما را اکران نمی‌کند. وقتی یک سینمای دولتی چنین برخودری دارد از سالن‌های خصوصی انتظاری نباید داشت.

وی افزود: پردیس سینمایی ملت نیز فقط حاضر به اکران "حیران" به صورت تک سانس است که عملا هیچ برگشت مالی نخواهد داشت. به همین دلیل با توافق مدیران هدایت فیلم فعلا اکران "حیران" به تعویق انداختیم تا با برگشت اعضای شورای صنفی نمایش از سفر این موضع پیگیری شود.

صادقی تاکید کرد: در نامه‌ای که از شورای صنفی نمایش برای ما ابلاغ شد، نوشته شده هر فیلم باید در هر سالن به صورت سه سانس نمایش داده شود، اما سینماداران با این امر مخالف است. ما باید جوابگوی صاحبان فیلم باشیم. البته به شورای صنفی نمایش به خاطر این مشکلات پیش آمده نامه نوشتیم، اما هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم. امیدوارم با دخالت ارشاد این مشکل برطرف شود.

"حیران" داستان ماهی یک دختر روستایی است که با حیران مهاجر جوان افغان آشنا می‌شود و با وجود مخالفت خانواده با او ازدواج می‌کند. باران کوثری، مهرداد صدیقیان، مرحوم خسرو شکیبایی، فرهاد اصلانی و ژاله صامتی در این فیلم بازی کرده‌اند. "حیران" در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بهترین موسیقی، بازیگر نقش اول زن و بهترین کارگردانی فیلم‌های اول و دوم بود.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از فیلمنامه: عارفپور و نغمه ثمینی، مشاور کارگردان: رخشان بنی‌اعتماد، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، صدابردار: ساسان نخعی، مدیر تولید: نوا روحانی، عکاس: گلاره کیازند، تهیه‌کنندگان: ر. بنی‌اعتماد و ج. کوثری، با مشارکت بانک اقتصاد نوین و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.