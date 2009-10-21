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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۴

حسینی با مهر مطرح کرد:

گزینه‌های استانداری آذربایجان غربی/ نماینده تهران استانداری را نپذیرفت

گزینه‌های استانداری آذربایجان غربی/ نماینده تهران استانداری را نپذیرفت

نماینده مردم خوی با نام بردن از 3 گزینه تصدی استانداری آذربجان غربی ازمعرفی استاندار جدید این استان در آینده نزدیک خبر داد.

موید صدر حسینی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با بیان اینکه شانس "جلال زاده" برای تصدی استانداری آذربایجان غربی بیش از گزینه های دیگر است از فتح نژاد و فتح اللهی به عنوان 2 گزینه دیگر تصدی استانداری این استان نام برد.

نماینده خوی همچنین یادآور شد: زارعی نماینده تهران نیز یکی از گزینه های تصدی استانداری آذربایجان غربی بود اما این سمت را قبول نکرد.

همچنین نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز به خبرنگار پارلمانی مهر گفت: قربانی استاندار آذربایجان غربی با مردم این استان خداحافظی کرده است. قربانی همسر طیبه صفایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی است .

کد مطلب 968559

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