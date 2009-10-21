موید صدر حسینی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با بیان اینکه شانس "جلال زاده" برای تصدی استانداری آذربایجان غربی بیش از گزینه های دیگر است از فتح نژاد و فتح اللهی به عنوان 2 گزینه دیگر تصدی استانداری این استان نام برد.
نماینده خوی همچنین یادآور شد: زارعی نماینده تهران نیز یکی از گزینه های تصدی استانداری آذربایجان غربی بود اما این سمت را قبول نکرد.
همچنین نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز به خبرنگار پارلمانی مهر گفت: قربانی استاندار آذربایجان غربی با مردم این استان خداحافظی کرده است. قربانی همسر طیبه صفایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی است .
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