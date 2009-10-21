جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) در نمایشگاه مطبوعات گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسعد عجمی دبیر اجرایی جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) استان تهران در این باره اظهار داشت: در این جشنواره بیش از 180 اثر در رشته های تیتر، خبر، عکس خبری، مقاله، سرمقاله، مصاحبه و یادداشت با موضوع امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شده که از این بین 12 اثر برتر با نظر هیئت داوران حائز رتبه شدند.

وی گفت: در قسمت دیگری از این جشنواره نمایشگاه کاروان آفتاب با ارائه آثاری در رشته‌های هنرهای تجسمی و صنایع دستی با موضوع یاد شده پذیرای بازدیدکنندگان هستیم که برای این بخش نیز 240 اثر از هنرمندان استان تهران به دبیرخانه ارسال شده که از این بین آثار ممتاز برای نمایش جشنواره آمده است. همچنین از هنرمندان برتر هر رشته در این بخش نیز تجلیل خواهد شد.

اسعد عجمی دبیر اجرایی جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها با موضوع امام رضا (ع) یادآور شد: نفیس‌ترین فرش دستبافت ابریشمی با موضوع امام رضا (ع) نیز که توسط هنرمند توانای قالیباف آقای جوانشاهی بافته شده است با حضور مقامات در روز افتتاحیه رونمایی شد و در معرض دید علاقمندان قرار دارد.

به گفته وی مراسم تقدیر از برترینهای جشنواره روز سوم آبان ماه در مصلی تهران برگزار می‌شود.

جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها با موضوع امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در بخش جنبی نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها بر پا شده است. این جشنواره از 28 مهر ماه تا چهارم آبان ماه در مصلی تهران از ساعت 9 تا 19 پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود.