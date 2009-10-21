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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۱

فیلم "بچه‌های محله گل‌ها" هفته آینده به سیمافیلم تحویل داده می‌شود

فیلم "بچه‌های محله گل‌ها" هفته آینده به سیمافیلم تحویل داده می‌شود

فیلم تلویزیونی "بچه‌های محله گل‌ها" به کارگردانی داریوش ربیعی هفته آینده برای پخش به سیمافیلم تحویل داده می‌شود.

ربیعی در این باره به خبرنگار مهر گفت: امید رئیس‌دانا مشغول ساختن موسیقی متن این پروژه است و هفته آینده برای پخش به سیمافیلم تحویل داده می‌شود.

فیلم "بچه‌های محله گل‌ها" به تهیه‌کنندگی حسین مروی و به سفارش سیمافیلم تهیه شده و فرهاد جم، فرخ نعمتی، مهدی عطاران، محمدرضا زادسرور، فرنوش محمدی، علی ابوذری، محمد و معین محمدی، مهدی فقیه، فرحناز منافی‌ظاهر، محرم رزاقی و مرتضی ذوالفقاری بازی کردند.

فیلمنامه را احسان جوانمرد نوشته شده و قصه سال 1357 اتفاق می‌افتد. برادر بزرگ عارف از بردن او به تظاهرات و شعارنویسی خودداری می‌کند. عارف تصمیم می‌گیرد به کمک دوستانش کارهایی کند که حتی بزرگترها از انجام آن وحشت دارند.

عوامل پروژه عبارتند از هاشم عطار تصویربردار، مهدی براتی طراح صحنه و لباس، امیر صرافها دستیار کارگردان، شیوا یوسفی منشی صحنه، معصومه نیک‌کار مجری طرح، فرخ فدایی صدابردار، سودابه خسروی طراح گریم، حسین غضنفری تدوین، آرش اسحاقی صداگذار و مسعود عسگری مدیر تولید.

کد مطلب 968565

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