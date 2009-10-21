ربیعی در این باره به خبرنگار مهر گفت: امید رئیس‌دانا مشغول ساختن موسیقی متن این پروژه است و هفته آینده برای پخش به سیمافیلم تحویل داده می‌شود.

فیلم "بچه‌های محله گل‌ها" به تهیه‌کنندگی حسین مروی و به سفارش سیمافیلم تهیه شده و فرهاد جم، فرخ نعمتی، مهدی عطاران، محمدرضا زادسرور، فرنوش محمدی، علی ابوذری، محمد و معین محمدی، مهدی فقیه، فرحناز منافی‌ظاهر، محرم رزاقی و مرتضی ذوالفقاری بازی کردند.

فیلمنامه را احسان جوانمرد نوشته شده و قصه سال 1357 اتفاق می‌افتد. برادر بزرگ عارف از بردن او به تظاهرات و شعارنویسی خودداری می‌کند. عارف تصمیم می‌گیرد به کمک دوستانش کارهایی کند که حتی بزرگترها از انجام آن وحشت دارند.

عوامل پروژه عبارتند از هاشم عطار تصویربردار، مهدی براتی طراح صحنه و لباس، امیر صرافها دستیار کارگردان، شیوا یوسفی منشی صحنه، معصومه نیک‌کار مجری طرح، فرخ فدایی صدابردار، سودابه خسروی طراح گریم، حسین غضنفری تدوین، آرش اسحاقی صداگذار و مسعود عسگری مدیر تولید.