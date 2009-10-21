واژگونی یک اتوبوس دیگر در فارس / 13 نفر مجروح شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این حادثه مقارن ساعت 9 و 50 دقیقه امروز چهارشنبه به وقوع پیوست که در آن یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از کازرون عازم شیراز بود حوالی پنج کیلومتری بعد از دشت ارژن به علت سرعت زیاد واژگون شد.

این حادثه 13 مصدوم بر جای گذاشت که بلافاصله پس از وقوع سانحه هفت دستگاه آمبولانس به محل اعزام و مجروحان نیز به بیمارستانهای رجایی، چمران و نمازی شیراز منتقل شدند.

بر اساس گزارشات رسیده وضعیت دو تن از مجروحان حادثه امروز نیز بد حال گزارش شده است.

مقارن 27 مهر ماه نیز در جاده شیراز - مرودشت دو دستگاه اتوبوس با یکدیگر برخورد کردند که در پی آن 41 نفر مجروح و شش نفر کشته شدند.

کازرون در 132 کیلومتری شیراز قرار دارد.