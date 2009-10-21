تامین زمین برای ساخت کارخانجات جدید از مشکلات صنعتی لاهیجان است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمدحسین اصغریان ظهر چهارشنبه در جمع مدیران شهرستان لاهیجان با اشاره به ظرفیتهای این منطقه برای توسعه صنعتی و معدنی افزود: در چهارچوب طرحهای آمایش صنعتی از میزان بودجه شش هزار میلیارد ریالی مبلغ 400 میلیارد ریال به عنوان سهمیه این شهرستان در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان نیز با اعلام اینکه ایجاد شهرکهای صنعتی از شاخصه های توسعه در جوامع است، گفت: مجموع 36 قرارداد واگذاری زمین برای اجرای طرح صنعتی در شهرک صنعتی لاهیجان منعقد شده که تاکنون 13 واحد صنعتی در آن به بهره برداری رسیده و بقیه نیز در حال ساخت است.

مجید عباسیان افزود: ساخت تصفیه خانه مرکزی فاضلاب شهرک صنعتی لاهیجان در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی مصوب شده و در مرحله انتخاب پیمانکار و اجرای طرح است.

فرماندار شهرستان لاهیجان نیز با اشاره به مصوبات ارزنده سفرهای هیئت دولت به گیلان در این منطقه، گفت: برای تسریع در اجرای این پروژه ها به ویژه ساخت شهرک صنعتی جدید در این شهرستان به صورت جدی پیگیر تأمین زمین مورد نیاز هستیم و اقدامات موثری هم در جهت توسعه شهرک صنعتی موجود در لاهیجان انجام شده است.