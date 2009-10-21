به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره در بخش‌های آزاد و موضوعی اصلی با عنوان "هنر معنوی" و 9 محور طراحی، نقاشی، مینیاتور، گرافیک، حجم، کاریکاتور، خوشنویسی، مقاله و پایان‌نامه‌ و هنرهای مفهومی برگزار خواهد شد.

از کارهایی که برای اولین بار در این جشنواره به اجرا درخواهد آمد، نمایشگاه آثار برگشتی است؛ به صورتی که آثار پذیرفته نشده به همراه توضیحات آن نصب خواهند شد. این کاری کاملا پژوهشی است و برای رد شدن آثار دلیل و منطق علمی ارائه می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از زمان و نحوه برگزاری جشنواره به دبیرخانه آن در بلوار کشاورز، مقابل پارک لاله، برج سبز، پلاک 298، طبقه دوم، واحد 4 مراجعه کنند یا با تلفن 88993390 تماس بگیرند.