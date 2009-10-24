علی پازکی درباره برنامه "کومهای برای روزهای بارانی" که یکشنبهها از شبکه یک پخش میشود، به خبرنگار مهر گفت: قبلاً برنامه "آموزشگاه خانواده" را برای شبکه یک تهیه کرده بودم که الگوهای درست و نادرست ازدواج را بررسی میکرد. یکی از مسائلی که منجر به طلاق میشود، نبود درک متقابل زن و شوهرها است. البته نداشتن آگاهی هم در آن بیتاثیر نیست.
وی ادامه داد: به همین دلیل ترغیب شدم برنامه "کومهای برای روزهای بارانی" را بسازم و به صورت جزئی به مباحثی بپردازم که به صورت کلی در "آموزشگاه خانواده" مطرح شده بود و مشکلات زوجهای جوان را آسیبشناسی کنیم. البته این برنامه فقط مختص جوانان نیست و زوجهایی که سالها از ازدواجشان میگذرد میتوانند از مباحث این برنامه استفاده کنند.
این تهیهکننده گفت: هدف از تهیه برنامه "کومهای برای روزهای بارانی" دادن هشدار به زوجهای جوان و آسیبشناسی مشکلات آنها است. همیشه راههای مختلف برای سازش وجود دارد و چه بهتر که راه صحیح انتخاب شود. تلاش میکنیم در برنامههای آتی به موضوع مزایای متاهل بودن و مضرات تجرد و روابط خارج از محدوده متعارف بپردازیم.
پازکی یادآور شد: طبق بررسیهای انجام شده بیشترین طلاق در شش ماه اول زندگی زوجها پیش میآید. به همین دلیل میتوانیم با ساخت برنامههای آموزنده مسائل مختلف را به زوجها آموزش دهیم.
وی درباره تیتراژ متفاوت "کومهای برای روزهای بارانی" گفت: برای اینکه برنامه جذابیت لازم را برای مخاطبان داشته باشد، موسیقی خاصی برای آن ساختیم و سعی کردیم تیتراژ هم متفاوت باشد.
"کومهای برای روزهای بارانی" به کارگردانی حمید اشرفی روزهای یکشنبه در باکس خانواده و ساعت 23 از شبکه یک روی آنتن میرود.
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