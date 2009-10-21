استفاده از ابزارهای بصری در آموزش کودکان ضروری است

دکتر فرشته مجیب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: استفاده از شیوههای گوناگون برای آموزش کودکان ضروری است و انسان در برداشت و ادراک از سه طریق گوش، چشم و لامسه عمل میکند در صورتیکه امروزه همه لوازم یادگیری دیداری است در حالیکه معلمان امروزی نباید فقط روی یکی از این راهها تاکید کنند و باید به هر سه عامل توجه کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: امروز ثابت شده که تمام معلمان باید از روش قصهگویی برای آموزش استفاده کنند زیرا این روش به عنوان یک روش قدیمی بسیار موثر است.
وی ادامه داد: قصهها از نیازهای ما مشتق میشوند، قصهها تکرار را به کودکان یاد میدهند و در واقع قصهها با نمادهایی که دارند اگر از خود زندگی نباشند، واقعیتهایی از زندگی هستند.
این محقق کودک بیان داشت: امروزه کودکان در خطر هستند در حالیکه در ظاهر همه امکانات آنها تامین است ولی جای عشق در همه جای زندگی آنها خالیست.
مجیب تاکید کرد: در شرایط زندگی ماشینی امروزی والدین وقت و حوصله کافی برای فرزندان خود ندارند و از سوی دیگر نیز برنامههای تصویری وحشتناک افزایش یافته و اینها همه باعث شده تا عوامل وحشت در دنیای کودکان امروزی افزایش یابد.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: نمادهای موجود در قصهها امروز شکسته شدهاند در حالیکه باید از این نمادها استفاده شود.
نظر شما