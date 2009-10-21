به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این ستون هفتگی که در ویژه‌نامه یکشنبه‌های نیویورک تایمز منتشر می‌شود "عشق مدرن" نام دارد و به قلم نویسندگان تحریریه روزنامه نوشته می‌شود. موضوع ستون عشق و روابط عاطفی واقعی در آمریکای امروز است و خوانندگان پرشماری دارد.

قرارداد واگذاری حقوق ساخت فیلم "عشق مدرن" از روی ماجراهای درج شده در ستون میان کلمبیا و نیویورک تایمز امضا شده و برمن و براون مرحله پیش‌تولید فیلم را آغاز خواهند کرد.

این نخستین بار نیست که هالیوود برای ساخت آثار تازه به مطبوعات و ستون‌های ثابت روزنامه‌ها رو می‌کند. از این آثار می‌توان به " نفوذی" مایکل مان و " تکنواز" جو رایت اشاره کرد.