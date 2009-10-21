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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۹

کلمبیا فیلمی بر اساس ستون نیویورک تایمز تهیه می‌کند

گیل برمن و لوید براون دو تن از تهیه‌کنندگان استودیو کلمبیا پیکچرز زمینه تولید یک کمدی رمانتیک بر اساس ستون هفتگی روزنامه نیویورک تایمز را فراهم می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این ستون هفتگی که در ویژه‌نامه یکشنبه‌های نیویورک تایمز منتشر می‌شود "عشق مدرن" نام دارد و به قلم نویسندگان تحریریه روزنامه نوشته می‌شود. موضوع ستون عشق و روابط عاطفی واقعی در آمریکای امروز است و خوانندگان پرشماری دارد.

قرارداد واگذاری حقوق ساخت فیلم "عشق مدرن" از روی ماجراهای درج شده در ستون میان کلمبیا و نیویورک تایمز امضا شده و برمن و براون مرحله پیش‌تولید فیلم را آغاز خواهند کرد.

این نخستین بار نیست که هالیوود برای ساخت آثار تازه به مطبوعات و ستون‌های ثابت روزنامه‌ها رو می‌کند. از این آثار می‌توان به " نفوذی" مایکل مان و " تکنواز" جو رایت اشاره کرد.

کد مطلب 968607

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