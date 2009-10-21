110 اثر به جشنواره کتاب و رسانه برتر ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این آثار مطالبی است که در بخشهای خبر، گزارش، مقاله، گفتگو و معرفی کتاب در رسانه‌های کشور منتشر شده است.

بعد از پایان مهلت ارسال آثار، داوری در بخش‌های اعلام شده توسط هفت داور جشنواره شروع می‌شود و سه اثر برتر در هر بخش معرفی خواهد شد.

همچنین در بخش جنبی این جشنواره از فعالترین رسانه در خصوص اطلاع‌رسانی اخبار هفدهمین دوره هفته کتاب تقدیر خواهد شد.

بنابر اعلام دبیرخانه جشنواره کتاب و رسانه برتر خبرنگاران فعال حوزه کتاب و رسانه‌های مکتوب و الکترونیک و صدا و سیما تا پایان وقت اداری 15 آبان ماه فرصت دارند تا آثار خود را با موضوع کتاب در 6 بخش خبر، گزارش، مقاله و یادداشت، گفتگو، معرفی کتاب و عکس (که در رسانه‌های کشور منتشر شده است) به این دبیرخانه به آدرس تهران، میدان بهارستان، خیابان کمال‌الملک، ساختمان اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه سوم، اتاق 332 ارسال کنند.

این مراسم همزمان با جشنواره کتاب و رسانه ملی شنبه 30 آبان ماه در روز کتاب و رسانه و اصلاح و تربیت در تهران برگزار می‌شود.

هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.