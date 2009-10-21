اسامی شکایت کنندگان از شخصیت های سیاسی کشور منتشر شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امیر طاهرخانی نماینده تاکستان در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در تذکری اظهار داشت: برخی سخنگوی نمایندگان شده اند و اعلام کردند 100 نفر از نمایندگان از برخی شخصیت های سیاسی کشور شکایت کرده اند.

وی افزود: درخواست من این است اسامی نمایندگانی که شکایت کرده اند منتشر شود و اگر واقعا شکایتی صورت گرفته اسامی این نمایندگان منتشر شود که مردم آگاه شوند این موضوع از سوی کدامیک از نمایندگان پیگیری می شود.

به گزارش مهر حمید رسایی در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه با حضور در جمع خبرنگاران از شکایت 100 نماینده از موسوی و کروبی کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود.