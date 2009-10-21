گواهینامه مهارت برای ملوان عمومی شناورهای بالای 500 تن صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عزیزالله دلربا ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: صدور گواهینامه مهارت ملوان عمومی بالای 500 تن سفرهای نامحدود برای اولین بار توسط اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی استان صورت پذیرفته است.

وی افزود: تا پیش از این صدور گواهینامه ها در تهران انجام می گرفت که با تفویض اختیاری که انجام شد صدور این گواهینامه ها به بنادر واگذار شد.

دلربا خاطرنشان کرد: بر این اساس، گواهینامه 19 نفر از ملوانان که در یکدوره آموزشی شرکت کرده بودند صادر شد.

وی در عین حال از اعطای مجوز برگزاری دوره های آموزشی اطفا حریق پیشرفته و کمک های اولیه پزشکی بالای 500 تن سفرهای نامحدود برای اولین بار در استان به شرکت خلیج پارس یاسان خبر داد.

رئیس اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اذعان کرد: باتوجه به اینکه برگزاری این دوره ، سرمایه گذاری بسیاری نیاز دارد با بخش خصوصی مذاکره کردیم و طی آن مجوز برگزاری به این شرکت اعطا شد.

وی تفویض اختیار صدور گواهینامه ها و برگزاری دوره های آموزشی را گامی موثر در جهت کاهش هزینه ها ، تسریع امور و رضایت ارباب رجوع عنوان کرد.