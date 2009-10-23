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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۱۳

"خانواده ارنست" به جشنواره فیلم فجر می‌رود

"خانواده ارنست" به جشنواره فیلم فجر می‌رود

فیلم سینمایی "خانواده ارنست" به کارگردانی محسن دامادی برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.

دامادی به خبرنگار مهر گفت: علیرضا کهن دیری به تازگی ساخت موسیقی را شروع کرده و فیلم یک ماه دیگر آماده نمایش می‌شود. با توجه به فاصله کوتاهی که تا جشنواره فیلم فجر داریم احتمالا فیلم را برای نمایش در جشنواره آماده می‌کنیم.

وی ادامه داد: فیلم برای گروه خاصی ساخته نشده و امیدوارم مخاطبان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند، سعی کرده‌ام در "خانواده ارنست" علاوه بر روایت ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی ایرانیان اثری جذاب و سرگرم‌کننده برای مخاطب بسازم که در اکران هم با گروه گسترده ارتباط برقرار کند.

درخلاصه داستان "خانواده ارنست" آمده است: ماریا از انگلستان و کامران از تهران به اصفهان می‌روند تا میهمان خانواده دکتر ارنست در 150 سال قبل باشند. لاله اسکندری، امین زندگانی، مرضیه خوش‌تراش، پوراندخت مهیمن، مهدی طهرانی، جهانبخش سلطانی و جمشید مشایخی در "خانواده ارنست" به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: م. دامادی، مدیر فیلمبرداری: جمشید الوندی، صدابردار: بهروز معاونیان، طراح گریم: محسن ملکی، طراح صحنه و لباس: محمدهادی قمیشی، عکاس: حمیدرضا کشانی، مدیر تولید: علیرضا احمدی‌کیا، مجری طرح: سیدابراهیم بحرالعلومی، تهیه‌کننده: سیدمحسن طباطبایی‌پور و سرمایه‌گذار: کیومرث وکیلی.

کد مطلب 968625

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