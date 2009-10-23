دامادی به خبرنگار مهر گفت: علیرضا کهن دیری به تازگی ساخت موسیقی را شروع کرده و فیلم یک ماه دیگر آماده نمایش میشود. با توجه به فاصله کوتاهی که تا جشنواره فیلم فجر داریم احتمالا فیلم را برای نمایش در جشنواره آماده میکنیم.
وی ادامه داد: فیلم برای گروه خاصی ساخته نشده و امیدوارم مخاطبان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند، سعی کردهام در "خانواده ارنست" علاوه بر روایت ویژگیهای فرهنگی و تاریخی ایرانیان اثری جذاب و سرگرمکننده برای مخاطب بسازم که در اکران هم با گروه گسترده ارتباط برقرار کند.
درخلاصه داستان "خانواده ارنست" آمده است: ماریا از انگلستان و کامران از تهران به اصفهان میروند تا میهمان خانواده دکتر ارنست در 150 سال قبل باشند. لاله اسکندری، امین زندگانی، مرضیه خوشتراش، پوراندخت مهیمن، مهدی طهرانی، جهانبخش سلطانی و جمشید مشایخی در "خانواده ارنست" به ایفای نقش میپردازند.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: م. دامادی، مدیر فیلمبرداری: جمشید الوندی، صدابردار: بهروز معاونیان، طراح گریم: محسن ملکی، طراح صحنه و لباس: محمدهادی قمیشی، عکاس: حمیدرضا کشانی، مدیر تولید: علیرضا احمدیکیا، مجری طرح: سیدابراهیم بحرالعلومی، تهیهکننده: سیدمحسن طباطباییپور و سرمایهگذار: کیومرث وکیلی.
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