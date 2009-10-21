حضور 17 رسانه ورزشی در نمایشگاه مطبوعات

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال در نمایشگاه مطبوعات 17 رسانه ورزشی متشکل از 6 روزنامه، 10 نشریه و یک رسانه رادیویی شرکت کرده اند.

روزنامه های ورزشی شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات عبارتند از گل، دنیای فوتبال، البرز ورزشی، استقلال جوان، پیروزی و نگاه ورزشی.

همچنین در این نمایشگاه نشریاتی تخصصی چون کوهها، دنیای اسب، شکار ماهیگیری، دانش یوگا، رزم آور، رخصت پهلوان، آفتاب ورزشی، دنیای شنا، فوتبال و ورزش خانواده در غرفه های خود میزبان علاقمندان به حوزه ورزش هستند.

امسال یک رسانه رادیویی با نام "رادیو ورزش" که در سالهای پیش مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده بود در سالن نشریات ورزشی حضور دارد.

غرفه رسانه های ورزشی در طبقه دوم نمایشگاه و همجوار رسانه های بین المللی است.