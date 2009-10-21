رایزنی کمیته ویژه برای آزادی متهمان حوادث اخیر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پرویز سروری سخنگوی کمیته شورای عالی امنیت ملی در پیگیری حوادث پس از انتخابات در جمع خبرنگاران گفت: این کمیته به موضوعاتی همچون پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات و متهمان وقایع بازداشتگاه کهریزک رسیدگی می کند و اگر موضوع خاصی باشد که اطلاع رسانی آن صلاح باشد به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی افزود: آزادی یا محکوم شدن متهمان چه متهمان وقایع کهریزک و چه متهمان حوادث پس از انتخابات به نظر قاضی بستگی دارد. البته ما در جلسه ای که با دادستان تهران داشتیم برای آزادی متهمان پس از انتخابات رایزنی کردیم.

سروری با اشاره به حادثه تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان به سفر هیئتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این استان اشاره کرد و اظهار داشت: در جلسه مشترک با شورای تامین استان و مسئولان امنیتی استان سیستان و بلوچستان تصمیمات لازم برای پیگیری موضوع اخیر و حوادث تروریستی اتخاذ شد.

وی با تاکید بر اینکه اقداماتی مشابه حادثه تروریستی در سیستان و بلوچستان برای جدایی مردم و تحقیر نهادهای امنیتی صورت می گیرد گفت: به زودی هیئتی از سوی جمهوری اسلامی ایران به پاکستان اعزام خواهد شد که برخی نمایندگان مجلس نیز در این سفر حضور خواهند داشت.