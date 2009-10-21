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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۲

اصلاح / سروری خبر داد:

رایزنی کمیته ویژه برای آزادی متهمان حوادث اخیر

رایزنی کمیته ویژه برای آزادی متهمان حوادث اخیر

سخنگوی کمیته ویژه شورای عالی امنیت ملی در پیگیری حوادث پس از انتخابات با بیان اینکه آزادی یا محکوم شدن متهمان وقایع کهریزک و حوادث پس از انتخابات به نظر قاضی بستگی دارد تاکید کرد که این کمیته با دادستان تهران درباره آزادی متهمان پس از انتخابات رایزنی کرده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پرویز سروری سخنگوی کمیته شورای عالی امنیت ملی در پیگیری حوادث پس از انتخابات در جمع خبرنگاران گفت: این کمیته به موضوعاتی همچون پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات و متهمان وقایع بازداشتگاه کهریزک رسیدگی می کند و اگر موضوع خاصی باشد که اطلاع رسانی آن صلاح باشد به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی افزود: آزادی یا محکوم شدن متهمان چه متهمان وقایع  کهریزک و چه متهمان حوادث پس از انتخابات به نظر قاضی بستگی دارد. البته ما در جلسه ای که با دادستان تهران داشتیم برای آزادی متهمان پس از انتخابات رایزنی کردیم.

سروری با اشاره به حادثه تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان به سفر هیئتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این استان اشاره کرد و اظهار داشت: در جلسه مشترک با شورای تامین استان و مسئولان امنیتی استان سیستان و بلوچستان تصمیمات لازم برای پیگیری موضوع اخیر و حوادث تروریستی اتخاذ شد.

وی با تاکید بر اینکه اقداماتی مشابه حادثه تروریستی در سیستان و بلوچستان برای جدایی مردم و تحقیر نهادهای امنیتی صورت می گیرد گفت: به زودی هیئتی از سوی جمهوری اسلامی ایران به پاکستان اعزام خواهد شد که برخی نمایندگان مجلس نیز در این سفر حضور خواهند داشت.

کد مطلب 968629

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