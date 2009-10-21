کاربران تلفن همراه قادر به راه رفتن بر روی یک خط مستقیم نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان با زیر نظر گرفتن مسیر حرکت صدها نفر در محوطه دانشگاه پی به این حقیقت بردند محققان دانشگاه واشنگتن غربی فردی را در لباس دلقکها سوار بر یک تک چرخ به محوطه دانشگاه فرستادند و از وی درخواست کردند افرادی که به وی توجه می کنند را زیر نظر گرفته و تعداد آنها را به خاطر بسپارد.

نتیجه این بررسی مبتکرانه نشان داد افرادی که مشغول به صحبت با تلفن همراه هستند به صورت تصادفی در مسیری پر پیچ و خم حرکت کرده و از حضور دیگر رهگذران آگاه نمی شوند همچنین بیش از دو سوم این افراد متوجه حضور دلقک سوار بر تک چرخ که لباسهایی به رنگ زرد و بنفش تند، کفشهایی بزرگتر از حد معمولی و دماغی بزرگ و قرمز رنگ در برداشت نشدند.

بر اساس نتایج اعلام شده تنها یک چهارم افرادی که مشغول صحبت با تلفن همراه بودند، 50 درصد افرادی که مشغول صحبت با تلفن همراه نبوده اند و 71 درصد از افرادی که به صورت زوج حرکت می کرده اند، متوجه حضور دلقک در محوطه شده بودند.

نتیجه این آزمایش ساده و جالب توجه تاییدی است بر این حقیقت که کاربران تلفن همراه در حین صحبت کردن کاملا سرگردان، بی هدف و بی توجه به اطراف حرکت می کنند.

بر اساس گزارش تلگراف، اثبات این پدیده که محققان دانشگاه واشنگتن غربی آن را "نابینایی توجهی" می خوانند، می تواند به خطرناک بودن صحبت با تلفن همراه حین رانندگی نیز تاکید داشته باشد.