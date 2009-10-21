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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۱۲

بازدید میهمانان المپیاد نجوم از دهمین دوسالانه جهانی پوستر تهران

میهمانان و شرکت‌کنندگان خارجی در سومین المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک از دهمین دوسالانه بین‌المللی پوستر تهران در موزه هنرهای معاصرتهران بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک گروه پنجاه نفره از هنرمندان و شرکت‌کنندگان در المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک عصر روز سه شنبه از دهمین دوسالانه جهانی پوسترتهران در موزه‌ هنرهای‌معاصرتهران بازدید کردند.

در این بازدید سرپرستان گروههای شرکت‌کننده و گروهی از دانش آموزان مهمان خارجی از کشورهای صربستان، ‌چین، کره جنوبی، ‌برزیل، ‌سریلانکا، ‌بلاروس، ‌یونان،‌ رومانی،‌ لیتوانی،‌ اسلواکی، بنگلادش، ‌تایلند، ‌کامبوج، ‌بولیوی، ‌اندونزی، ‌لهستان، قزاقستان و هند حضور داشتند.

‌دهمین دوسالانه جهانی پوستر تهران با مضامین‌ فرهنگی و اجتماعی و در بخش موضوعی‌ انسان معاصر و محیط زیست‌، روز 27 مهرماه با 275 اثر در موزه‌ هنرهای‌ معاصر تهران افتتاح شد. در این نمایشگاه در بخش اصلی 190 اثر و در بخش موضوعی 85 اثر از هنرمندان 31 کشور از جمله هنرمندان ایرانی به نمایش درآمده است.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند هر روز به جز جمعه‌ها و ایام تعطیل از ساعت 10 تا 18 بعدازظهر به موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی مراجعه و یا با شماره 88951965 تماس بگیرند.

کد مطلب 968632

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