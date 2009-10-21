سهم چهار هزار میلیاردی حمل و نقل عمومی در بودجه سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید لطفی زاده در حاشیه هجدهمین نشست معاونین حمل و نقل و ترافیک کلانشهرهای کشور افزود: ‌امیدواریم در بودجه سال آینده با کمک شهرداری‌ها، استانداری‌ها و نمایندگان مجلس بتوانیم رقم قابل توجهی برای توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص داده و زمینه توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک در کشور تسهیل شود.

این مقام مسئول تصریح کرد:‌ بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت امیدواریم سال آینده 4 هزار میلیارد تومان به توسعه حمل و نقل عمومی در کشور اختصاص یابد که از این میزان 2 هزار میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه قطار شهری اختصاص یابد.

دبیر شورای عالی ترافیک خاطرنشان کرد:‌ سهم هر یک از شهرها از این بودجه بر مبنای جمعیت، ترافیک و همچنین نظر و مشورت کارشناسان تعیین خواهد شد.

لطفی زاده با تاکید بر اینکه ترافیک یکی از مهمترین مشکلات و دغدغه‌های شهروندان در تمام کلانشهرهاست گفت: اگر عزم جدی و عمومی برای توسعه حمل و نقل در کشور وجود داشته باشد به راحتی شاهد اختصاص 4 هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور خواهیم بود و مشکلات موجود با همدلی و هماهنگی مسئولین از سر راه برداشته خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به تصویب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ،‌طی سال‌های آینده باید بیش از 4 هزار میلیارد تومانی که در قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت پیش بینی شده در توسعه حمل و نقل عمومی هزینه شود.

لطفی زاده اظهار امیدواری کرد که طی سال‌های آتی شاهد گام‌های بلند و اقدامات جدی برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی باشیم و خطوط قطار شهری در همه کلانشهر ها با سرعت تکمیل شوند و بتوانند بخش عمده‌ای از سفرهای شهری را تحت پوشش قرار دهند.

دبیر شورای عالی ترافیک همچنین در مورد طرح تغییر ساعات کاری ادارات و مراکز آموزشی بیان داشت:‌ اگر همه مسولان برای اجرای این طرح همکاری و همیاری لازم را داشته باشند ،‌این طرح اثرات بسیار مثبت و قابل توجهی به دنبال خواهد داشت .

این مقام مسئول افزود:‌ در مجموع در شهر تهران 350 هزار دانش‌آموز در مقطع دبستان تحصیل می‌کنند که از این میزان تنها 6/3 درصد یعنی 10 تا 12 هزار نفر، ‌دانش‌آموزانی هستند که هر دو والدینشان شاغل بوده و برای رفتن به مدرسه با مشکل مواجه می‌شوند.

لطفی زاده خاطر نشان کرد:‌ در شهر تهران با 7 میلیون نفر جمعیت نمی‌توان به خاطر تعداد اندکی از شهروندان، ‌مشکلات و مسایل شهروندان و شهر را نادیده گرفت.

دبیر شورای عالی ترافیک کشور ادامه داد:‌ تغییر ساعت کاری ادارات و مراکز آموزشی در ساعات اوج ترافیک صبح‌گاهی 12 درصد و در ساعات اوج ترافیک عصرگاهی می‌تواند موجب تسهیل ترافیک شود.

لطفی زاده ادامه داد: ‌البته ما مشکلات هیچ یک ازشهروندان را نادیده نخواهیم گرفت و به طور حتم باید برای رفع مشکلات والدینی که برای رساندن فرزندانشان به مدرسه دغدغه دارند ،‌تدبیری اتخاذ شود.

دبیر شورای عالی ترافیک تصریح کرد‌: بر این اساس به تمامی ارگانها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده هر گونه کمکی که به این گروه لازم است داشته باشند و در صورت نیازبرای دادن مرخصی ساعتی با والدین این دانش‌آموزان نهایت همکاری صورت گیرد.

این مقام مسئول گفت: ‌با تمام این تفاسیر، والدینی که هر دو شاغل بوده و کودکانشان در مقطع دبستان تحصیل می‌کنند در حال حاضر نیز برای بازگشت کودکانشان از مدرسه به خانه نیز دچار مشکل هستند چرا که این کودکان زودتر از والدین کارشان تمام شده و به خانه باز می‌گردند پس انتظارمی‌رود شهروندان همانگونه که برای بازگشت فرزندانشان تدابیر اتخاذ کرده‌اند برای رفتن فرزندانشان به مدرسه نیز همکاری لازم را داشته باشند تا معضل ترافیک که معضل تمام شهروندان است کاهش یابد.