تنها راه حل معضلات ترافیکی کلانشهرها تقویت مدیریت یکپارچه حمل و نقل است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه همجدهمین نشست معاونان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کلانشهرهای کشور افزود: با افزایش تقاضای سفر، تولید خودرو و احساس نیاز روز افزون به حمل و نقل سریع، تنها راه حل معضلات ترافیکی تقویت مدیریت یکپارچه حمل و نقل است.

شهردار مشهد با اشاره به مشکلات موجود در سیستم حمل و نقل درون شهری گفت: عدم برنامه ریزی در حوزه شهرسازی در خصوص ایجاد امکانات محلی جهت جلوگیری از سفرهای درون شهری کاذب، تصمیم گیری غلط و نادرست در مدیریت شهری جهت واگذاری مغازه های تجاری خطی در طول خیابان و بدون برنامه ریزی برای پارک خودروها، عدم مدیریت بر تقاضا، کم توجهی به طرح جامع و تفضیلی و همچنین توزیع نامناسب خدمات و امکانات به علت برنامه ریزی نامناسب از مهمترین علل معضلات حمل و نقل درون شهری است.

وی افزود: جا بجایی راحت و امن حق مسلم شهروندان است که تامین این نیاز مردم برای جا بجایی سالم با انجام مدیریت صحیح و یکپارچه شهری امکان پذیر است.

شهردار مشهد با تاکید بر اعمال صحیح قانون خاطرنشان کرد: اگر مدیریت شهری جدی گرفته نشود و هرکس به هرگونه که بخواهد درون شهر جولان بدهد اداره حمل و نقل امکان پذیر نخواهد بود لذا باید با اعمال محدودیت، مدیریت بر قانون کنیم.

پژمان استفاده از حمل و نقل عمومی را یکی از مهمترین ابزارها در سریع سازی جابجایی های درون شهری دانست و افزود: ایجاد محدودیت در توقف، ایجاد تقاطعهای غیرهمسطح برای افزایش عبور و مرور، استفاده از تجهیزات ترافیکی مدرن، یکپارچگی اعمال مدیریت تقاضا و اعمال مدیریت در کاهش تقاضای سفر راهکارهای تخصصی برای رهایی از معضلات حمل و نقل هستند.