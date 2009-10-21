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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۶

12 هزار مورد بازرسی از آثار تاریخی ایلام انجام شد

12 هزار مورد بازرسی از آثار تاریخی ایلام انجام شد

ایلام - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان میراث فرهنگی استان ایلام گفت: در یک سال گذشته 12 هزار و 732 مورد سرکشی و نظارت از آثار تاریخی این استان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، صبا همتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تعداد بازدید از 608 اثر تاریخی ثبت شده استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور انجام شده است.

وی بیان داشت: همچنین با توجه به گزارش عملکرد یکساله یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ایلام 20 مورد تعهد از مجرمان و متجاوزان به آثار تاریخی نیز اخذ شده است.

همتی با اشاره به اینکه فرهنگسازی در زمینه حفظ آثار تاریخی یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از تخریب آنهاست، خاطرنشان کرد: با هر گونه آسیب رسانی به آثار تاریخی به شدت برخورد می شود.

این مسئول یادآور شد: استان ایلام دارای آثار تاریخی متعددی است که حفاظت از این آثار تاریخی ضروری است.

کد مطلب 968645

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