12 هزار مورد بازرسی از آثار تاریخی ایلام انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، صبا همتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تعداد بازدید از 608 اثر تاریخی ثبت شده استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور انجام شده است.

وی بیان داشت: همچنین با توجه به گزارش عملکرد یکساله یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ایلام 20 مورد تعهد از مجرمان و متجاوزان به آثار تاریخی نیز اخذ شده است.



همتی با اشاره به اینکه فرهنگسازی در زمینه حفظ آثار تاریخی یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از تخریب آنهاست، خاطرنشان کرد: با هر گونه آسیب رسانی به آثار تاریخی به شدت برخورد می شود.

این مسئول یادآور شد: استان ایلام دارای آثار تاریخی متعددی است که حفاظت از این آثار تاریخی ضروری است.