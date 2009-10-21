چلسی بهترین تیم لیگ برتر انگلستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای اسپورتس، تیم فوتبال آتلتیکومادرید چهارشنبه شب در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا با چلسی دیدار خواهد کرد.

فورلان در آستانه دیدار با چلسی گفت: آبی‌ها تیم باکیفیتی هستند و از تجربه کافی برخوردارند. چلسی نسبت به زمانی که من در یونایتد بازی می کردم، خطرناک‌تر است. آبی‌ها در آخرین دیدار خود مقابل آستون ویلا شکست خورده‌اند اما از نظر من آنها بهترین تیم لیگ برتر هستند.

وی افزود: آنچلوتی با حضور خود در این تیم، سبب شده که چلسی قدرت بیشتری پیدا کند و خطرناک‌تر از گذشته شود. این مربی ایتالیایی بازیکنانی همچون دیدیه دروگبا، میشاییل بالاک و نیکلاس آنلکا را برای انجام بازی بهتر تحریک می کند.