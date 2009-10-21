برخی واحدهای تولیدی در خراسان شمالی علامت استاندارد را جعل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، عادل بیگ بابایی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد، افزود: بعضی از تولیدکنندگان که کالای آنها مشمول استاندارد اجباری است، اقدام به تولید کالای پایین تراز حد استاندارد کرده و گاهی از علامت استاندارد جعلی برای کالای خود استفاده می کنند.

وی اذعان داشت: این اقدام تخلف است و کارشناسان این سازمان براساس قانون استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف به تذکر، احضار و تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی هستند.

وی اذعان داشت: بررسی این پرونده ها طولانی و زمان بر است و این امر علاوه بر افزایش پرونده های دادگاه ها، با توجه به حجم بالای کار برای این سازمان مشکل ساز شده است.

بابایی در ادامه با اشاره به عملکرد شش ماهه این سازمان اظهار داشت: انجام آزمون نازل های سوخت، آزمون نیم متری های تجاری، فلزی در پارچه فروشیها، آزمون دوره اییترازوهای طلافروشی، نمونه برداری از مراکز عرضه طلا برای تعیین عیار فلزات گرانبها و آزمون ترازوهای قصابی، مرغ فروشیها در سطح استان از جمله اقدامات این اداره از ابتدای امسال بوده است.

وی بازدید از واحهای تولیدی، خدماتی و سکوهای گاز پرکنی، نمونه برداری از واحدهای تولیدی، مراکز فروش، صدور علامت استاندارد اجباری و آموزش کارکنان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی را از دیگر اقدامات انجام شده این سازمان در شش ماهه نخست امسال ذکر کرد.

مدیرکل استاندارد خراسان شمالی همچنین با بیان اینکه شعار امسال روز جهانی استاندارد "مقابله با تغییرات آب و هوایی از طریق استانداردها" است، گفت: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران همه ی صنایع و .کالاهایی که با سلامت و ایمنی جامعه نظیر، صنایع غذایی، ساختمان، اوزان و مقیاس، فلزان گرانبها و الکترونیک را در برمی گیرد که این امر نشان دهنده اهمیت و ضرورت استاندارد سازی در جامعه است.