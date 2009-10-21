هدفمند کردن یارانه ها نیازمند تغییر نگاه بودجه حمل و نقل است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی لطفی زاده ظهر چهارشنبه در نشست معاونین حمل و نقل و ترافیک شهرها در مشهد افزود: هدفمند شدن یارانه ها و آزاد سازی قیمت بنزین در قانون برای پنج سال آینده در حالی طرح شده است که در قانون حمل و نقل این موضوع برای سال 91 مطرح شده بود که با توجه به اعتبارات و نرخ تورم، اعتبارات در نظر گرفته شده برای حوزه حمل و نقل در سه سال آینده پاسخگو نخواهد بود.

مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور با اشاره به بودجه چهار هزار میلیارد تومان سال 89 در حوزه حمل و نقل گفت: بر اساس نیاز شهرداریهای کشور که به تصویب استانداریها رسید بودجه چهار هزار میلیارد تومانی برای حمل و نقل کشور در نظر گرفته شد که دوهزار میلیارد تومان در حوزه قطارشهری و مابقی به سایر وظایف سازمان حمل و نقل که 49 ردیف بودجه ای و بر اساس اظهارنظر افراد زیربط کلان شهرها ارسال کرده ایم.

وی قانون حمل و نقل کشور را دستاوردی در راستای حل معضلات حمل و نقل کشور برشمرد و گفت: قانون حمل و نقل کشور که می توان از آن به عنوان قانونی تقریبا کامل یاد کرد در مرحله اجرا به طور کامل عملی نشده است که لازمه اجرایی شدن این کانون عمدلی و همیاری و به نوعی عزم عمومی است که در کنار اجرای این قانون از تخصیص 100 درصد اعتبارات که در آن لحاظ شده است حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل وجوه مشترک مبنای تصمیم گیری ها باشد خاطرنشان کرد: تعدد دستگاهی در حوزه حمل و نقل در برخی موارد باعث شده است که فضا برای افراد بیگانه با مسایل حمل و نقل در راستای اظهار نظر فراهم شود که این موضوع نیازمند همدلی و انجام وظایف هر ارگان در جهت برطرف کردن مشکلات است.