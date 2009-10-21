اختلاف کارشناسان در مورد پیش نویس اولیه قانون سلامت روان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدباقر صابری زفرقندی روز چهارشنبه در همایش کشوری سلامت روان در تالار امام بیمارستان امام خمینی با اشاره به تدوین پیش ‌نویس اولیه قانون سلامت روان در کشور گفت: در مورد بیماران روانی و مسایل مربوط به آنها تعاریف و قوانین پراکنده ‌ای در کشور وجود داشت که لازم بود اصلاحاتی در قوانین گذشته صورت گرفته و به زبان امروزی تعریف شود. بر این اساس تدوین قانون جامعه بهداشت روان در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز پیش ‌نویس آن در دست وزارت بهداشت است ولی به رغم اقدامات بسیار انجام شده در این زمینه این پیش‌ نویس مورد اختلاف شدید همه کارشناسان است. بنابراین لازم است تا قبل از ارسال آن به دولت کارشناسیهای دقیقتری در رابطه با آن صورت گیرد.

مدیرکل دفتر سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، تهیه استاندارد برای بخشها و بیمارستانهای روانپزشکی را از دیگر اقدامات وزارت بهداشت در جهت بهداشت روان عنوان کرد و گفت: امروزه انگ اجتماعی از بیماران روانی بسیار کاهش یافته است و سعی می‌شود که بخشهای روانپزشکی در دل بیمارستانهای عمومی راه ‌اندازی شوند. در نظر داریم که درمان بیماران مبتلا به اختلالات روانی مبتنی بر جامعه و خانواده ‌ها پیگیری شود.

صابری زفرقندی از موظف شدن بیمارستانهای دولتی برای اختصاص 10 درصد از تختهای خود به تختهای روانپزشکی خبر داد و افزود: به منظور توسعه تختهای روانپزشکی اقدامات این چنینی در نظر گرفته شده است. بر این اساس اگر بیمارستانها به این مهم اقدام نکنند از درجه ارزشیابی آنها کاسته می‌شود.

مدیرکل دفتر سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت حمایت از کودکان و مداخلات پیشگیرانه و درمانی در کودک آزاری گفت: موارد مختلف کودک آزاری غیرقابل انکار است. کشور ما نیز در این زمینه از دیگر کشورها مستثنی نیست. در این زمینه نیز با کمک صاحبنظران برنامه‌هایی آغاز شده و همچنین نحوه برخورد صحیح معلمان و والدین با کودکان مطرح است تا به این وسیله بتوان این معضل اجتماعی را به حداقل ممکن رساند.

وی همچنین از تهیه و تدوین استانداردهای لازم در بخشها و بیمارستانهای روانپزشکی و همچنین تهیه و تدوین استانداردهای اورژانس روانپزشکی خبر داد.