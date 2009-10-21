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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۴

قریشی :

پاکستان به ایران در دستگیری تروریستها کمک می کند

پاکستان به ایران در دستگیری تروریستها کمک می کند

وزیر امور خارجه پاکستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که اسلام آباد در یافتن و بازداشت تروریستهای عامل حادثه روز یکشنبه 26 مهر در سیستان بلوچستان به ایران کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ،"شاه محمود قریشی" در مصاحبه ای کوتاه با رویترز با اعللام این مطلب در ادامه گفت: در همین رابطه هیئتی از ایران به پاکستان آمده و در حال مذاکره با مقامات اسلام آباد هستند.  

وزیر امور خارجه پاکستان در ادامه افزود : ما در یافتن عاملان حمله تروریستی روز یکشنبه با ایران همکاری می کنیم و این اقدام بر اساس همکاریهای بین دولتی انجام می شود.

قریشی در ادامه گفت : تروریسم یک مشکل منطقه ای است و دو کشور در این مورد همکاری می کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه پاکستان خود قربانی تروریسم است گفت : آنچه ما خواهان آن هستیم این است که ما به عنوان دو همسایه، به عنوان دو دوست و دو بردار هستیم که در قالب دو کشور روابط دوستانه ای داریم و از همین رو باید رویکرد مشترکی را در قالب رویکرد منطقه ای برای برخورد با مشکل تروریسم تدوین کنیم.  

کد مطلب 968664

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