پاکستان به ایران در دستگیری تروریستها کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ،"شاه محمود قریشی" در مصاحبه ای کوتاه با رویترز با اعللام این مطلب در ادامه گفت: در همین رابطه هیئتی از ایران به پاکستان آمده و در حال مذاکره با مقامات اسلام آباد هستند.

وزیر امور خارجه پاکستان در ادامه افزود : ما در یافتن عاملان حمله تروریستی روز یکشنبه با ایران همکاری می کنیم و این اقدام بر اساس همکاریهای بین دولتی انجام می شود.

قریشی در ادامه گفت : تروریسم یک مشکل منطقه ای است و دو کشور در این مورد همکاری می کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه پاکستان خود قربانی تروریسم است گفت : آنچه ما خواهان آن هستیم این است که ما به عنوان دو همسایه، به عنوان دو دوست و دو بردار هستیم که در قالب دو کشور روابط دوستانه ای داریم و از همین رو باید رویکرد مشترکی را در قالب رویکرد منطقه ای برای برخورد با مشکل تروریسم تدوین کنیم.