"بزرگ مهربان" و "ارسی ها" در بندرعباس به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، نمایش بزرگ مهربان اثر سعید موحدی از بندرعباس و ارسی ها اثر مشترک سمیه گلباز و داوود بختیاری از تهران می باشد بطور همزمان در دو سالن طوبی و شهید آوینی بندرعباس به نمایش درآمد.

در نمایش ترکیبی بزرگ مهربان فریده سلمانی طراح لباس، رضا غریب زاده موسیقی، سعید موحدی طراح صحنه و نویسنده، امین رهبرانی مدیر و منشی صحنه، غلامرضا رحیمیان طراح نور را برعهده دارند.

بازیگران و عروسک گردانان این نمایش عروسکی کورش سلیمانی، راضیه جوادی، محمد رضا حمیدی، امان الله رنجبر، علی اصغر کمالی، بابک محدث، فریده سلمانی، غزل وسمن موحدی هستند.

نمایش ارسی ها به شیوه سیاه و سایه فرم است که در آن سمیه گلباز و داود بختیاری و سمیه گلباز بعنوان نویسنده، کارگردان، طراح لباس، طراح پوستر و بروشور و ساخت دکور نقش آفرینی دارند و آزاده محمدی و نسیم یاقوتی طراح عروسک، علی جباری موسیقی، فهیمه گلباز مدیر صحنه و عباس حسین زاده طراح نور را برعهده دارند.

هشت نمایشنامه عروسکی به روی صحنه رفته است و فردا 29 مهرماه نیز چهار نمایش دیگر به روی صحنه می رود.