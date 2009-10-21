نقشه جدیدی در اقتصاد بین المللی در پرتو جلسات اخیر گروه 20 درحال ترسیم است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات موضوعات و اولویت های صحنه بین المللی به ویژه بحران مالی و اقتصادی جهان مورد تبادل نظر قرار گرفت.

برقعی با اشاره به وضعیت ناعادلانه موجود در اقتصاد جهانی گفت: در پرتو شکل گیری و جلسات اخیر گروه 20، نقشه جدیدی در اقتصاد بین المللی درحال ترسیم است و گروه 7 در نظر دارد با بهره برداری منفعت طلبانه از نتایج نشست های گروه 20 نظرات خود را بر همه کشورهای جهان تحمیل نماید.

وی با اشاره به کنفرانس آینده کپنهاک و دستور کار آن به ویژه تغییر آب و هوا اظهار داشت: علیرغم دستاوردهای قبلی که کشورهای در حال توسعه در رابطه با موضوع تغییر آب و هوا داشته اند این بار کشورهای غربی در صدد تعقیب اهداف و دیدگاه های یکجانبه خود در کنفرانس مزبور و ایجاد تعهدات جدید و ناعادلانه برای کشورهای در حال توسعه می باشند.

برقعی ساختار موجود مدیریت جهانی از جمله سازمان ملل را بواسطه روحیه سلطه گری قدرت های بزرگ بر تصمیمات آن مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که از چنین ساختاری نمی توان پاسخگویی منطقی وعادلانه به نیازهای کشورهای در حال توسعه را انتظار داشت و کشورهای در حال توسعه باید به کمک هم در صدد طراحی ساختاری متناسب با نیازهای خود در سطح بین المللی باشند.

قائم مقام وزیر خارجه و معاونت اقتصادی ابراز امیدواری کرد که نهادها و فعالیت های مرکز جنوب در پرتو نیازها و واقعیت های موجود صحنه بین المللی و ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در جهت خواست و منافع کشورهای جنوب، طراحی و تقویت گردد و مرکز جنوب بتواند به عنوان بازوی قوی و موثر برای این گروه از کشورها عمل نمایند.

مارتین خور نیز گفت: با توجه به ظرفیت بالایی که جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف برخودار است انتظار داریم که بتوانیم از این ظرفیتها در جهت تقویت توان مرکز جنوب بهره مند گردیم و ایران یکی از معدود کشورهایی است که می تواند نقش رهبری را در راستای تحقق اهداف کشورهای در حال توسعه ایفا نماید.