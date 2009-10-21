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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۱

330 سری جهیزیه به مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی اهدا شد

330 سری جهیزیه به مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی اهدا شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد خراسان شمالی از اهدای 335 سری جهیزیه و هدیه ازدواج به نوعروسان و تازه دامادهای تحت پوشش این نهاد در دهه کرامت خبر داد.

مجید الهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: این هدایا شامل 58 سری جهیزیه مربوط به نوعروسان و 280 سری هدیه ازدواج برای تازه دامادهای تحت پوشش این نهاد است.

وی سرانه جهیزیه اهدایی را شش میلیون ریال و هدیه ازدواج را دو میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این هدایا به صورت نقدی به عروس و دامادها اهدا شد.

وی اظهار داشت: برای خرید هدایای نقدی نوعروسان و تازه دامادها بیش از 908 میلیون ریال هزینه شد.

الهی راد هدف از این امر خداپسندانه را کمک و احیا سنت حسنه معصومین و تشویق جوانان به امر ازدواج عنوان کرد.

وی همچنین از اعزام 40 دختر منتخب کانون پیرو ولایت بجنورد به زیارت حرم امام رضا (ع) در این دهه خبر داد.

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد خراسان شمالی، برگزاری کارگاه آموزشی عفاف و حجاب در مجتمع فرهنگی ولایت بجنورد و نیز در خوابگاه دانش آموزی شیروان را از دیگر برنامه های این نهاد در دهه کرامت عنوان کرد.

کد مطلب 968672

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