پاریس خواستار وساطت البرادعی برای پیوستن به مذاکره با ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع نزدیک به مذاکرات وین اعلام کردند: به گفته این منابع نماینده فرانسه در مذاکرات وین امروز همچنین خواستار وساطت مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نزد تهران شد تا پاریس بتواند در قرارداد تامین سوخت راکتور تهران حضور داشته باشد.

یک منبع آگاه دیگر نزدیک به مذاکرات وین تاکید کرد: فرانسه با این اقدام در پی تصحیح رفتار گذشته و اصلاح کارنامه خود در تعامل هسته ای با ایران است تا در نتیجه تهران بپذیرد پاریس یکی از طرف های قرارداد با ایران برای تامین سوخت هسته ای راکتور تحقیقاتی تهران باشد.

تهران هنوز واکنشی به این درخواست فرانسه نشان نداده است.

جمهوری اسلامی ایران در آستانه مذاکرات وین و در اعتراض به کوتاهی فرانسه در عمل به تعهدات سابقه هسته ای خود در برابر ایران این کشور را از قرداد پیشنهادی تامین سوخت راکتور تهران حذف کرد.