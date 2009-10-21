چاپ کتابهای بریل در کشور مورد بی مهری متولیان قرار گرفته است

جواد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به محدود بودن کتابهای چاپ شده برای نابینایان افزود: متاسفانه همکاری در این زمینه بسیار اندک است و اگر دانشگاه ها و اساتید بر حسب علاقه اقدامی نکنند به علت خلاء قانون در چاپخانه ها، هیچ چاپخانه ای کتاب بریل چاپ نمی کنند و به نوعی می توان گفت چاپ کتابهای بریل مورد بی مهری از سوی متولیان امر قرار گرفته است.

مدیرعامل جامعه نابینایان ثامن الائمه خراسان رضوی گفت: قوانین مرتبط با معلولین از جمله نابینایان محدود است با این وجود باز شاهد اجرایی نشدن این قوانین هستیم که از جمله آن می توان به قانون استخدام معلولین اشاره داشت که در صورت اجرایی شدن بار مشکلات معیشتی معلولین کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه از پتانسیلهای موجود نبابینایان استفاده نمی شود، خاطرنشان کرد: معلولین و نابینایان دارای توانایی و استعدادهای بالقوه زیادی هستند که در زمینه تحصیلات دانشگاهی شاهد موفقیت آنها هستیم با این وجود تنها تعداد کمی از آنها معلم و یا استخدام اپراتوری بهزیستی هستند که به نوعی می توان گفت امکانات موجود فقط جوابگوی 10 درصد معلولان و نابینایان است.

رضایی در رابطه با مناسب سازی فضای شهری گفت: عدم مناسب سازی فضاهای شهری مشکلات عدیده ای برای نابینایان ایجاد کرده است و متاسفانه این مسئله تنها در بهسازی اماکن قدیمی رعایت نشده است بلکه این مسئله در حال حاضر در ساخت و سازهای ساختمانهای جدید نیز متاسفانه رعایت نمی شود.

مدیرعامل جدید نابینایان ثامن الائمه خراسان رضوی با اشاره به بی مهری نگاه مسئولان و جامعه به معلولان و نابینایان گفت: در این زمینه فرهنگ سازی در بین مسئولان هم به درستی صورت نگرفته است که باید در این زمینه تلاشهای وسیعی صورت گیرد.