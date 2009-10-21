نفت قهرمان فوتسال و شطرنج شد

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، این المپیاد ورزشی با حضور بیش از 300 تن از ورزشکاران برتر شرکت های اصلی صنعت نفت (6 تیم) از روز جمعه 24 مهر ماه در 5 رشته و به میزبانی صنایع پتروشیمی ایران در مجتمع فرهنگی ورزشی محمودآباد وزارت نفت آغاز شد که در آخرین روز از این دیدارها در روز سه شنبه 28 مهر ماه تیم نفت الف عناوین قهرمانی دو رشته فوتسال وشطرنج را از آن خود کرد.

در رشته فوتسال دو تیم نفت الف و ب راهی مسابقه فینال شدند و دو تیم پالایش و پخش الف و ب در دیدار رده بندی مقابل یکدیگر قرار گرفتند که در نهایت نفت الف عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد. نفت ب بر سکوی دوم ایستاد و مقام سوم از آن تیم پالایش و پخش الف شد.

در رشته شطرنج نیز تیم نفت الف بر سکوی قهرمانی ایستاد. پالایش و پخش الف دوم و تیم گاز در مکان سوم ایستاد. پیش از این نیز تیم نفت الف موفق به کسب عناوین قهرمانی در رشته های تنیس روی میز، تنیس خاکی و شنا

شده بود.

مراسم اختتامیه پنجمین المپیاد ورزشی پیشکسوتان وزارت نفت شب گذشته با حضور احمدرضا حراف مدیراداری و آموزش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، دکتر مهدی علی نژاد مدیر کل دفتر ورزش وزارت نفت به همراه مسئولین ورزشی صنعت نفت از سراسر کشور، ورزشکاران، مربیان و داوران شرکت کننده در این رقابتها در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی ورزشی محمود آباد برگزار شد.

در حاشیه مراسم اختتامیه این المپیاد از سوی وزارت نفت از شش تن از پیشکسوتان ورزشی صنعت نفت تقدیر بعمل آمد و به تیم های برتر کاپ قهرمانی اهداء شد.

از سری المپیادهای وزارت نفت در سال 88 شاهد برگزاری اولین المپیاد بانوان زیر 26 سال (ششمین دوره المپیاد بانوان وزارت نفت) از 23 تا 28 آبان ماه در شهر محمود آباد خواهیم بود. طبق آئین نامه جدید المپیادهای ورزشی در وزارت نفت از سال جاری دو المپیاد در رده سنی زیر 26 سال و بالای 26 سال در بخش بانوان برگزار می شود.