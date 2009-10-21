جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی سال آینده در سطح بین المللی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد خزایی ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره ضامن آهو در بندرعباس به خبرنگاران گفت: در شورای سیاستگذاری تهران مصوب شد تا به لحاظ حجم و عظمت کار جشنواره که در 12 بخش مختلف برگزار می شد در سال آینده به طور متمرکز برگزار شود.

خزایی خاطرنشان کرد: باتوجه به برگزاری مناسب جشنواره رضوی در سال گذشته در هرمزگان و پیگیری های جدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان و مسئولان استانی جشنواره علاوه بر تهران در هرمزگان به طور همزمان برگزار می شود.

به گفته وی این حرکت ملی در هفتمین گام خود قرار دارد و تلاش می کنیم به مدد و یاری صاحب اصلی آن، ضامن غریبان و تلاش هنرمندان تئاتر کشورمان در سطح بین المللی برگزار کنیم.

خزایی با بیان اینکه تئاتر هنر اندیشیدن، دیالوگ، مهرورزی و ذات فرهنگ است و ملتی بدون تئاتر در حقیقت فرهنگ ندارد، اظهار داشت: تئاتر با تنوع و تجلیاتی که دارد، بایستی با ارائه جلوه های عظیم فرهنگ اسلام، موثرترین راه جهت ارتقای اندیشه اسلامی باشد و جشنواره تئاتر رضوی با این باور شکل گرفته است.