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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۴

بهروزی در گفتگو با مهر:

گروه های سیاسی اصولگرا درصدد تهیه "منشور وفاق" هستند

گروه های سیاسی اصولگرا درصدد تهیه "منشور وفاق" هستند

دبیر کل جامعه زینب (س) با بیان اینکه همه گروه های سیاسی اصولگرا در صدد تهیه متنی تحت عنوان " منشور وفاق و وحدت سیاسی ملی " هستند ، گفت: این متن در آینده نزدیک نهایی می شود.

مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب (س) در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: همه گروه های سیاسی اصولگرا، جبهه پیروان خط امام و رهبری ، جامعه روحانیت مبارز و مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب ، درصدد تهیه متن و تدوین راهکارهایی برای آشتی سیاسی و وفاق ملی هستند.

وی افزود: بر این اساس جامعه زینب (س) نیز در چارچوب جبهه پیروان ، پیشنهادات و نظرات خود را در این خصوص به این گروه ارسال کرده است و همراه جامعه روحانیت در این مسیر حرکت می کند.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: گروهی  مامور تدوین این منشور ، در حال دریافت پیشنهادات سایر گروه های سیاسی اصولگرا است.

بهروزی همچنین گفت که قرار است این متن، پیرامون منافع ملی، مصالح کشور با محوریت رهبر معظم انقلاب و آهنگ ولایت تدوین شود.

دبیرکل جامعه زینب(س) تصریح کرد: ما انجام این قبیل اقدامات را لازم و ضروری می دانیم و امیدواریم شاهد رفع تنش ها و ایجاد وحدت هر چه بیشتر در جامعه باشیم. 

کد مطلب 968689

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