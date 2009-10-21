گروه های سیاسی اصولگرا درصدد تهیه "منشور وفاق" هستند

مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب (س) در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: همه گروه های سیاسی اصولگرا، جبهه پیروان خط امام و رهبری ، جامعه روحانیت مبارز و مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب ، درصدد تهیه متن و تدوین راهکارهایی برای آشتی سیاسی و وفاق ملی هستند.

وی افزود: بر این اساس جامعه زینب (س) نیز در چارچوب جبهه پیروان ، پیشنهادات و نظرات خود را در این خصوص به این گروه ارسال کرده است و همراه جامعه روحانیت در این مسیر حرکت می کند.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: گروهی مامور تدوین این منشور ، در حال دریافت پیشنهادات سایر گروه های سیاسی اصولگرا است.

بهروزی همچنین گفت که قرار است این متن، پیرامون منافع ملی، مصالح کشور با محوریت رهبر معظم انقلاب و آهنگ ولایت تدوین شود.

دبیرکل جامعه زینب(س) تصریح کرد: ما انجام این قبیل اقدامات را لازم و ضروری می دانیم و امیدواریم شاهد رفع تنش ها و ایجاد وحدت هر چه بیشتر در جامعه باشیم.